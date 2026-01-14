EEUU designa a filiales de Hermanos Musulmanes como terroristas

EE.UU. designó a las filiales de Hermanos Musulmanes en Egipto, Líbano y Jordania como grupos terroristas, por su apoyo a HAMAS y a actividades contra Israel.

El gobierno de EE.UU. designó formalmente a las filiales de Hermanos Musulmanes (HHMM) en Egipto, Líbano y Jordania como organizaciones terroristas, un movimiento que marcó una importante escalada en la campaña de Washington contra grupos que, según afirmó, amenazaron la seguridad regional e israelí.

La decisión se anunció el martes, semanas después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmara una orden ejecutiva para iniciar el proceso de inclusión de estas organizaciones en la lista negra.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. clasificó a las filiales egipcia y jordana como “terroristas globales especialmente designados”, mientras que el Departamento de Estado impuso una sanción más severa a la filial libanesa, Al-Jamaa al-Islamiya, catalogándola como “organización terrorista extranjera” (FTO, por sus siglas en inglés).

La administración Trump justificó la designación citando el supuesto apoyo de estas organizaciones al Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), también clasificado como terrorista por EE.UU., y su implicación en actividades contra los intereses israelíes en la región.

Según el Departamento del Tesoro, las filiales de Hermandos Musulmanes intentaron actuar como organizaciones cívicas legítimas mientras, en realidad, apoyaron explícita y activamente a HAMAS.

La “designación FTO” implicó sanciones económicas severas, ilegalizó cualquier tipo de apoyo material a las organizaciones afectadas y prohibió la entrada a EE.UU. para sus miembros.

Por su parte, Salah Abdel Haq, guía general interino de Hermanos Musulmanes de Egipto, rechazó categóricamente la designación, asegurando que el grupo impugnaría la decisión por medios legales.

Abdel Haq afirmó que la organización no dirigió, financió, proporcionó apoyo material ni participó en terrorismo y que la decisión reflejó más la presión de los Emiratos Árabes Unidos e Israel que una evaluación objetiva de los hechos.

La decisión fue respaldada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto, que la consideró un “paso crucial”, subrayando que el movimiento Hermanos Musulmanes representó una “amenaza” para la seguridad regional e internacional.

En contraste, la filial libanesa, Al-Jamaa al-Islamiya, rechazó la clasificación, destacando que era una organización política y social registrada y autorizada por la ley libanesa, operando legalmente en el país desde hacía décadas.

El movimiento Hermanos Musulmanes, fundado en 1928 en Egipto por Hassan al-Banna, tiene filiales en toda la región de Asia Occidental y se ha consolidado como una de las organizaciones islámicas más influyentes.

Las designaciones de EE.UU. se produjeron en el contexto de esfuerzos continuos por parte de activistas y legisladores de derecha para atacar a las organizaciones musulmanas, especialmente por sus críticas al régimen israelí.

Tras la orden ejecutiva de Trump, los gobernadores republicanos de Texas y Florida también designaron al Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés), junto con Hermanos Musulmanes, como organizaciones “terroristas”. CAIR impugnó legalmente estas designaciones.

