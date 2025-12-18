Congreso de EEUU rechaza limitar campaña de Trump contra Venezuela

El Congreso de EE.UU. ha rechazado limitar el poder del presidente Donald Trump para usar la fuerza militar contra Venezuela y supuestos cárteles narcotraficantes.

Los republicanos de la Cámara de Representantes votaron el miércoles en contra de dos resoluciones presentadas por los demócratas que contemplaban poner fin a la campaña de Trump contra Venezuela.

Las resoluciones estaban impulsadas por los demócratas de mayor rango en los Comités de Asuntos Exteriores y de Reglamento de la Cámara de Representantes de EE.UU., Gregory Meeks (Nueva York) y Jim McGovern (Massachussetts).

Los demócratas del Senado también habían lanzado un proyecto de ley registrado que obligaba a Trump a no utilizar el ejército “a menos que esté específicamente autorizado por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar”.

Mediante un comunicado, McGovern expresó su furia a los congresistas por no impedir que Trump, al que se refirió como un aspirante a dictador, no arrancara una guerra de manera unilateral.

“Los Padres Fundadores no querían que ningún presidente tuviera el poder unilateral de iniciar una guerra, y mucho menos uno como Donald Trump, que hizo campaña prometiendo poner fin a los conflictos extranjeros innecesarios. Ahora está incumpliendo esa promesa, y sus lacayos débiles y patéticos en el Congreso le están permitiendo arrastrarnos a otra guerra interminable que nadie desea, excepto sus amigos multimillonarios de la industria petrolera”, denunció.

EE.UU. y Venezuela viven una escalada de tensiones desde el pasado agosto, cuando Washington desplegó sus activos militares y miles de marines en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, so pretexto de ‘combatir el narcotráfico’, al que vincula, sin pruebas, a Caracas.

Trump ordenó el martes el “bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela”. Además, acusó al Gobierno venezolano de “usar el petróleo, la tierra y otros activos” supuestamente “robados” a EE.UU. para financiar el “narcoterrorismo”. Por ello, designó a la Administración del presidente Nicolás Maduro como “organización terrorista extranjera”.

“Nos quitaron las tierras, los derechos petroleros, todo lo que teníamos, porque había un presidente que quizá no estaba atento. Pero no van a salirse con la suya. Lo queremos de vuelta. Teníamos mucho petróleo allí, como saben. Expulsaron a nuestras empresas y lo queremos de vuelta”, reiteró el miércoles.

El mandatario ya había amenazado públicamente que las operaciones militares futuras podrían no limitarse a intervenciones marítimas y podrían incluir posibles operaciones terrestres.

msm/mrg