Exvocero del gobierno de EEUU reconoce crímenes de guerra de Israel

El portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. durante la administración Biden admite que Israel ha cometido crímenes de guerra contra los palestinos en Gaza.

Matthew Miller reconoció que estas afirmaciones nunca las habría hecho mientras fungía como vocero durante el gobierno de Joe Biden, argumentando que su labor consistía en explicar y defender las decisiones de política exterior de Washington, y no expresar su opinión personal.

En declaraciones para el podcast de Sky News UK, Miller afirmó que había “pequeños y grandes” desacuerdos dentro de La Casa Blanca sobre cómo manejar la relación entre Washington y Tel Aviv en ese momento, pero mientras él trabajaba en la administración sí creía que la entidad sionista era responsable de crímenes de guerra en el territorio palestino asediado.

Sin embargo, sobre las razones para no expresar el anterior criterio, el exfuncionario de Biden ratificó que al estar “en el estrado” [de la rueda de prensa del Departamento de Estado] no expresaba su opinión personal, sino las posturas del gobierno de Estados Unidos, y este último no había concluido que se cometieran crímenes de guerra, y “aún no lo ha concluido”, indicó.

“Mira, una de las ventajas de ser portavoz es que no eres portavoz de ti mismo. Eres portavoz del presidente, de la administración, y defiendes las posturas de la administración. Y cuando no estás en la administración, puedes simplemente expresar tus propias opiniones”, señaló.

Otros exfuncionarios estadounidenses también han revelado detalles sobre la posición de La Casa Blanca con respecto a Israel desde el comienzo del genocidio en octubre de 2023, que ha dejado más de 54 500 palestinos muertos.

En tal sentido, informes confirmaron en abril pasado que el anterior presidente de Estados Unidos no presionó a Netanyahu para lograr un alto al fuego, y lejos de detener las masacres, el gobierno de Joe Biden suministró grandes cantidades de material bélico a Tel Aviv.

Al respecto, Miller alegó que hubo oportunidades para ejercer más presión para que Israel aceptara un cese de las hostilidades. Al preguntarse si La Casa Blanca en ese entonces podría haber hecho más por presionar al régimen sionista para una tregua, el exvocero sostuvo que “probablemente sí”.

En la entrevista con Sky News UK, al ser inquirido sobre si la entidad ocupante comete genocidio en Gaza, el antiguo portavoz remarcó que no cree “que sea genocidio”, pero sostiene que “es indudablemente cierto que Israel ha cometido crímenes de guerra”.

Sin embargo, organizaciones internacionales y expertos de varios países han demostrado en investigaciones que Israel comete genocidio contra los palestinos.

Matthew Miller, la cara visible del Departamento de Estado de EE.UU. durante los dos últimos años de la presidencia de Biden, ofreció conferencias de prensa periódicas en Washington, y en ocasiones los manifestantes propalestinos se reunían frente a su casa.

El exportavoz censuró públicamente las medidas para responsabilizar a Israel por los crímenes de guerra en Gaza, como la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir órdenes de arresto contra los líderes israelíes en noviembre pasado.

gec/rba