Advierten de la escasez de carne en EEUU ante brote de COVID-19

Empresa alimentaria de Estados Unidos advierte que la carne podría desaparecer de los supermercados por causa de la pandemia del nuevo coronavirus.

Plantas de procesamiento de carne y alimentos en Estados Unidos corren el riesgo del cierre forzado debido a la pandemia de la COVID-19, la enfermedad que causa el nuevo coronavirus.

John Tyson, presidente de la empresa Tyson Foods, que es segundo mayor procesador y comercializador de pollo, res y cerdo en el mundo y tiene unos 100 000 trabajadores, advirtió que la crisis sanitaria provocaría interrupciones significativas en la cadena de suministros de EE.UU. y desaparecerán millones de libras de carne de la cadena de suministros.

“La cadena de suministro de alimentos se está rompiendo”, señaló Tyson en una carta que envió el domingo al diario local The New York Times y otros medios. Él aseveró que dicha situación afectará también a la agricultura ya que los agricultores no podrán vender su ganado, y esto dará como resultado la “despoblación de millones de animales”, pues la industria tendrá que sacrificar y deshacerse de ellos.

Según los últimos informes, unos 111 trabajadores de una planta procesadora de carne de Tyson Foods en el estado de Washington dieron positivo por la COVID-19.

Hasta el momento, unas 15 plantas que representan al menos 25 % de la producción de carne se han obligado a suspender sus actividades en el país norteamericano, que con más de un millón de casos diagnosticados y casi 57 000 muertes, ya se ha convertido en el epicentro del nuevo coronavirus.

