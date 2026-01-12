China denuncia injerencias foráneas en Irán tras amenazas de Trump

China ha rechazado la injerencia foránea en Irán, mientras EE.UU. sigue amenazando con una acción militar, bajo el falso pretexto de represión de manifestantes iraníes.

La portavoz china del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, en una rueda de prensa este lunes ha dicho que “China espera que el pueblo y el Gobierno iraníes superen las actuales dificultades y busquen la estabilidad en el país”.

“Siempre nos oponemos a la injerencia en los asuntos internos de otros países (...) Hacemos un llamamiento a todas las partes para que lleven a cabo más acciones que favorezcan la paz y la estabilidad en Oriente Medio (Asia Occidental)”, ha destacado.

El 28 de diciembre comenzaron unas manifestaciones pacíficas en Teherán, la capital, donde comerciantes suspendieron de forma temporal sus actividades en señal de descontento por el pronunciado desplome de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

Mientras las autoridades han reconocido que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, particularmente Estados Unidos e Israel, están aprovechando el momento para impulsar sus propios intereses, e intentan enmarcar las pacíficas protestas económicas como un llamado a una confrontación más amplia.

Los funcionarios de seguridad iraníes informan que cientos de individuos han sido arrestados en diversas provincias en relación con los recientes disturbios, mientras que altos funcionarios señalan la participación extranjera, incluidos Estados Unidos e Israel, como responsables de convertir las protestas económicas en disturbios violentos.

zbg/ncl/tqi