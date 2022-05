Israel se convierte en otro patrocinador de armas para Ucrania

En medio del enfriamiento de las relaciones entre Rusia e Israel, el régimen de Tel Aviv ha decidido enviar ya sus armamentos a Ucrania.

El portal ruso de aviación Avia.pro. ha informado este viernes que las autoridades israelíes tienen la intención de abordar la expansión de la asistencia a Ucrania, incluso a través del suministro de equipo militar defensivo, que hasta ahora el régimen se había negado a proporcionar.

Por el momento, ha agregado el medio ruso, se sabe que no se enviarán los sistemas antimisiles Cúpula de Hierro, aviones de combate, tanques y artillería. “Sin embargo, Israel tiene la intención de enviar sus llamadas armas defensivas a Ucrania”, ha subrayado Avia.pro.

Citando al medio israelí The Times of Israel, ha señalado que el régimen de Tel Aviv aún no busca enviar sus “armas ofensivas” al Ejército ucraniano, pero intentará encontrar equipos que puedan ser “donados” sin causar una crisis con Moscú, y agravar aun más las relaciones enfriadas ruso-israelíes.

De acuerdo con varias fuentes, por “armas defensivas” Israel se refiere al suministro a Ucrania de sus sistemas de misiles Spike NLOS, capaces de lanzar ataques a distancias de más de 20 kilómetros. Además, el paquete incluirá todo tipo de aviones no tripulados (drones) y armas pequeñas.

Entretanto, el informe ha señalado que las entregas previamente anunciadas de misiles de crucero antibuque Blue Spear probablemente no se llevarán a cabo en este momento.

La ministra estonia de Asuntos Exteriores de Estonia, Eva-Maria Liimets, afirmó el martes que Israel ha dado su permiso para la transferencia de estas armas que quedan conservadas en Estonia, junto a otra gran cifra de paquetes de ayuda militar de los aliados occidentales de Israel, para luego ser enviados a Ucrania.

Lazos de Israel y Rusia llegan a momentos críticos

Los reportes muestran que en estos momentos, las autoridades israelíes se sienten enojados con Rusia, luego de que el canciller del país euroasiático, Serguéi Lavrov, opinara el domingo que Ucrania puede sufrir de problemas relacionados con la existencia del nazismo, aun presidido por un judío, refiriéndose a Volodímir Zelenski, mientras, a su juicio, el exdictador alemán Adolf Hitler también tenía “ascendencia judía”.

Moscú, a su vez, sigue advirtiendo a Israel de responder “en consecuencia” si ofrece ayudas militares a Ucrania contra la operación especial que comenzó desde el 24 de febrero para la “desmilitarización” y la “desnazificación” del país vecino.

