Extremista ministro israelí insiste en armar a los colonos

Un ministro extremista del régimen israelí, al referirse a la situación de seguridad en el norte de los territorios ocupados, solicitó el armamento de los colonos.

El ministro de seguridad interna del régimen israelí y líder del partido ultraderechista Otzma Yehudit, Itamar Ben‑Gvir, impulsó un programa para armar y entrenar a los colonos de Kiryat Shmona, reforzando la militarización de los asentamientos y la presencia armada en zonas sensibles, en un contexto de creciente tensión con la población palestina.

Según un informe de la cadena i24, Ben-Gvir anunció la creación de un centro especializado de entrenamiento para capacitar a los colonos en el manejo de armas, con el objetivo de intimidar a la población palestina y afianzar el control sobre los territorios ocupados.

Durante una reunión con miembros de Otzmá Yehudit y el alcalde de Kiryat Shmona, Ben-Gvir afirmó que la militarización de los colonos complementará la presencia policial y de unidades especiales, reforzando así la ocupación y el control israelí sobre la región.

Desde que Ben-Gvir asumió como ministro de seguridad, ha impulsado políticas de expansión de asentamientos y militarización de colonos, medidas que han sido objeto de críticas por parte de organizaciones internacionales, las cuales señalan que agravan el conflicto con la población palestina y fomentan la violencia en los territorios ocupados.

