Gil a papa León: Venezuela “no es ni ha sido un Estado de narcotráfico”

El canciller de Venezuela, Yván Gil, refutó la declaración del papa León XIV en la que relacionó el tráfico de drogas con la crisis en el país bolivariano.

“Con respeto al santo padre y a su autoridad espiritual, Venezuela reafirma que es un país que construye, trabaja y defiende su soberanía con paz y dignidad. Venezuela no es ni ha sido un Estado de narcotráfico. Esa narrativa ha sido desmontada por los hechos y quedó aún más expuesta tras el ataque ilegítimo, ilegal y cruel del que fuimos víctimas, que dejó más de un centenar de fallecidos”, declaró el sábado el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela en su canal de Telegram.

Además, afirmó que el ataque de EE.UU. contra Venezuela ha terminado con “el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, en violación de su inmunidad personal y del derecho internacional”, además de ser parte del “develado plan del control del petróleo” del país sudamericano.

“El pueblo venezolano, profundamente católico, reza cada día por la paz, pero también siembra, produce y defiende la estabilidad del país junto al Gobierno bolivariano, mientras otros persiguen intereses energéticos y recurren a la violencia”, subrayó el ministro venezolano.

Además, Gil invitó al papa León XIV a “conocer más de cerca esta realidad y a acompañar a sus fieles venezolanos desde la verdad, defendiendo la soberanía, el derecho internacional y la dignidad de los pueblos, en coherencia -agregó- con los valores cristianos de justicia, paz y fraternidad”.

Esas declaraciones se producen después de que el papa León XIV consideró el viernes el tráfico de drogas como una de las causas de la “grave crisis” en la nación suramericana.

El sábado, EE.UU. lanzó una agresión militar masiva en Venezuela. La operación concluyó con el secuestro de Maduro y de su esposa, quienes fueron trasladados a Nueva York.

Maduro se declaró inocente el lunes del cargo de narcoterrorismo en su primera audiencia ante la Justicia de EE.UU. en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Caracas ha denunciado que Washington ejecutó una “gravísima agresión militar” con el objetivo de apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales.

En efecto, Estados Unidos informó el miércoles que controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo “indefinido” y, para ello, decidió revocar una serie de sanciones impuestas al sector energético del país.

arz/ncl/tmv