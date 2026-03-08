Irán defiende su derecho legítimo a defensa y denuncia silencio mundial

Irán ha asegurado que, en sus ataques contra objetivos estadounidenses e israelíes, está ejerciendo su derecho a la legítima defensa conforme al derecho internacional.

“Irán está ahora ejerciendo su derecho inherente a la legítima defensa conforme al derecho internacional”, ha afirmado este domingo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, mediante un mensaje publicado en la red social X, en el octavo día de la agresión militar no provocada de EE.UU. e Israel, que llevó a Irán a lanzar andanadas de misiles y ataques con aviones no tripulados en represalia contra los territorios ocupados por Israel, así como contra los intereses estadounidenses en los países de la región.

Baqai ha alertado contra “el silencio y la indiferencia ante violaciones y atrocidades tan flagrantes”, pues “sólo erosionarán aún más la credibilidad del orden jurídico mundial y envalentonarán a futuros agresores”.

Asimismo, ha denunciado que la agresión ilegal de Estados Unidos e Israel “torpedeó los esfuerzos diplomáticos”, refiriéndose a las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán destinadas a resolver la cuestión nuclear de este último.

La agresión, ha agregado, “destrozó los cimientos mismos del derecho internacional y desató un ataque devastador contra la humanidad misma”.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron su brutal agresión contra Irán al asesinar al líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en flagrante violación de la soberanía del país.

Los agresores han atacado deliberadamente la infraestructura civil de Irán, incluidas escuelas, hospitales e instalaciones deportivas, matando al menos a 1332 personas.

Irán comenzó a tomar rápidas represalias contra los ataques terroristas, atacando los objetivos israelíes y las bases de Estados Unidos, matando e hiriendo a cientos de fuerzas enemigas.

