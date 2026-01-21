Irán alerta: FFAA no tendrán reparos en responder a cualquier agresión

El canciller iraní ha recordado a EE.UU. que la República Islámica aboga por la paz y no la guerra, advirtiendo que el país responderá con toda fuerza si es agredido de nuevo.

“Contrario a la moderación que Irán mostró en junio de 2025, nuestras poderosas Fuerzas Armadas no tienen reparos en responder con todo lo que tenemos si volvemos a ser atacados”, escribió Seyed Abás Araqchi en un artículo publicado en Wall Street Journal, recogido este miércoles por medios locales, refiriéndose a la guerra de 12 días que lanzaron Israel y Estados Unidos contra Irán en junio.

El jefe de la Diplomacia iraní dijo que “esto no es una amenaza, sino una realidad” y enfatizó que tanto él, como diplomático, como la República Islámica, aborrecen la guerra y prefieren la paz.

Alertó que una nueva confrontación entre Irán y el frente israelí-estadounidense no solo afectará a la entidad ocupante, sino a toda la región de Asia Occidental y al mundo entero.

“Un enfrentamiento total será ciertamente feroz y se alargará mucho más allá de los plazos fantasiosos que Israel y sus proxys están tratando de vender a la Casa Blanca. Ciertamente envolverá a toda la región y tendrá un impacto en las personas comunes de todo el mundo”, recalcó.

Denunció además la injerencia de Estados Unidos, y en particular su presidente, Donald Trump, en los asuntos internos de Irán, luego de que el republicano incitara a la violencia y caos en el país persa durante las protestas que comenzaron el 28 de diciembre por razones económicas.

Mientras las autoridades iraníes llamaban a la calma y las fuerzas de seguridad intentaban contrarrestar los disturbios, apoyados desde el exterior, el inquilino de la Casa Blanca amenazó directamente con atacar a Irán si el país continuaba, según afirmó, “el asesinato de manifestantes”.

Araqchi denunció también que la amenaza de Trump estaba destinada a arrastrar a EE.UU. a otra guerra con Irán a favor de Israel, la cual provocó un gran derramamiento de sangre en el país persa.

Asimismo, repudió la implicación de Israel en los disturbios, haciendo referencia a una publicación del ex secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo en X, en la que admitió la presencia de agentes del servicio de espionaje israelí, el Mossad, en las protestas que se desarrollaban en Irán.

El máximo diplomático persa hizo hincapié en que Teherán siempre ha preferido la paz por encima de la guerra, y siempre ha estado dispuesto para un acuerdo justo sobre su programa nuclear pacífico.

Recordó que todas las acciones hostiles de EE.UU. contra Irán, desde las sanciones hasta la agresión militar, habían fracasado, por tanto, llamó a Washington a cambiar su enfoque hacia Irán y actuar en base al respeto mutuo con el país persa.

