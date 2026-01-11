Irán: CIA ha admitido el papel del Mossad israelí en disturbios

El canciller iraní ha rechazado la negativa de Washington de la participación de Israel y EE.UU. en los recientes disturbios violentos en el país persa.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abás Araqchi, ha refutado este sábado las alegaciones de Washington de que “Irán está ‘delirando’ al evaluar que Israel y EE.UU. están alimentando los disturbios violentos en nuestro país”.

El canciller iraní ha señalado que un exdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos “ha destacado abiertamente y sin vergüenza lo que realmente está haciendo el Mossad y sus habilitadores estadounidenses” en las protestas en Irán.

“El único aspecto ‘delirante’ de la situación actual es la creencia de que el incendio no afecta finalmente a los incendiarios”, ha subrayado Araqchi en una publicación en su cuenta de la red social X.

Por su parte, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha indicado este sábado que Estados Unidos está equivocado al creer que sus tácticas contra adversarios podrían aplicarse a la República Islámica y ha afirmado que el pueblo iraní sigue alerta ante cualquier intento de desestabilizar el país.

“Creyendo que la República Islámica de Irán es como otros países, Estados Unidos está adoptando las mismas medidas alentando a ciertos individuos a crear caos y disturbios”, ha manifestado el mandatario y ha matizado que la nación “apoyará al país y al sistema [islámico de Irán] con más fuerza que antes”.

Desde el 28 de diciembre comenzaron manifestaciones pacíficas en Teherán, la capital, cuando comerciantes suspendieron de forma temporal sus actividades en señal de protesta por el pronunciado desplome de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

Mientras las autoridades han reconocido que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, particularmente Estados Unidos e Israel, están aprovechando el momento para impulsar sus propios intereses, e intentan enmarcar las pacíficas protestas económicas como un llamado a una confrontación más amplia.

En las recientes revueltas, Irán ha capturado a elementos vinculados al Mossad, que aprovechándose de las protestas económicas, fomentan disturbios y actos contra la propiedad pública y privada, además de asesinar a agentes del orden.

En una publicación en su cuenta X en idioma farsi, el Mossad emitió un llamado directo a los alborotadores a continuar con las protestas, diciendo que los está apoyando “no solo a distancia o con palabras” sino “en el terreno”, según informó la radio del ejército israelí el 31 de diciembre.

arz/ncl/tmv