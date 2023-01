Irán cita al embajador francés por caricaturas insultantes de Charlie Hebdo

La Cancillería iraní convoca al embajador de Francia por caricaturas insultantes de la revista francesa ‘Charlie Hebdo’ sobre sus valores religiosos y nacionales.

El embajador de Francia en Teherán, Nicolás Roche, ha sido convocado este miércoles por el portavoz de la Cancillería iraní, Naser Kanani, para recibir la “fuerte protesta” de Irán por el “acto insultante e indecente” de la revista satírica francesa ‘Charlie Hebdo’ de publicar caricaturas contra las autoridades religiosas y políticas de la República Islámica.

En este sentido, ha dicho que Teherán no acepta bajo ningún contexto insultar a sus valores y Francia no tiene el derecho de justificar insultos a otras naciones so pretexto de “la libertad de expresión”.

“La República Islámica de Irán considera responsable al Gobierno francés de este odioso, insultante e injustificado acto”, ha aseverado el vocero, recordando las blasfemas caricaturas de la referida revista contra el Profeta del Islam, el Hazrat Mohamad (la paz sea con él).

Asimismo, ha dejado en claro que Irán espera para que el Gobierno francés explique y condene el comportamiento inaceptable de la revista satírica.

Por su parte, el embajador francés ha indicado que transmitirá la protesta de Teherán al Gobierno de París.

Horas antes de convocar a Roche, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, dijo a través de su cuenta de Twitter que el Gobierno iraní no se permite que Francia “se pase de la raya”.

En las últimas semanas, los medios occidentales han manifestado su apoyo a los actos de vandalismo y disturbios en Irán, en el marco de un guion fabricado en torno al caso de la joven Mahsa Amini, quien perdió la vida el 16 de septiembre en un hospital días después de que fuera detenida por la Policía.

Las autoridades iraníes ven las huellas de Estados Unidos, el régimen de Israel y varios Estados europeos en la reciente violencia callejera en el país persa, y advierten de que la seguridad y protección de la vida y la propiedad es su línea roja, por tanto, los trasgresores enfrentarán todas las consecuencias.

