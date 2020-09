Visita del canciller suizo a Irán no tiene nada que ver con EEUU

Irán descarta que la vista del canciller suizo, Ignacio Cassis, al país persa tenga como objetivo impulsar las relaciones entre Teherán y Washington.

“Nuestra política hacia Estados Unidos no ha cambiado. El viaje del ministro de Relaciones Exteriores suizo no tiene nada que ver con las relaciones entre Irán y EE.UU.”, ha dicho este lunes el portavoz de la Cancillería iraní, Said Jatibzade, en una conferencia de prensa.

Cassis llegó el domingo a Irán a la cabeza de una delegación para reunirse con las autoridades iraníes de alto rango, entre ellos el presidente Hasan Rohani, a fin de celebrar los 100 años de lazos diplomáticos entre ambos países. También visitó la ciudad histórica de Isfahán,

Jatibzade ha aclarado que la vista de Cassis, retrasada debido a la pandemia del nuevo coronavirus, se realiza en el marco de las visitas regulares entre los ministros de Asuntos Exteriores de los dos países.

Sobre los informes que hablan de contactos entre el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, y el jefe de la Diplomacia suiza, el funcionario persa ha explicado que las autoridades norteamericanas usaron la misma táctica para presionar al director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Rafael Grossi, antes de su viaje a Irán.

“El desesperado Pompeo pretende seguir con la política de máxima presión de Washington de una forma a otra, y por ello intenta convencer a terceros países de que no tengan relaciones normales con Irán. Por supuesto, ha fracasado en sus políticas”, ha sostenido.

A la pregunta sobre el canal financiero suizo, Jatibzade ha comentado que este canal comenzó su labor con un retraso de 20 meses debido a las presiones de Estados Unidos. “En junio, se realizó el primer envío serio y se transfirieron los cargamentos farmacéuticos a Irán. Todas las transacciones se realizaron con recursos financieros iraníes”, ha explicado.

Suiza representa los intereses estadounidenses en Irán desde 1980 y ha actuado como intermediario para reducir las tensiones entre Teherán y Washington. También ha jugado un papel clave en allanar el camino para acuerdos de intercambio de prisioneros entre los dos países.

La Administración estadounidense, presidida por Donald Trump, desde que en mayo de 2018 abandonó el pacto nuclear, ha ido aumentando la presión sobre Irán, imponiéndole diversas sanciones como parte de su campaña de “máxima presión” contra Teherán.

La dura campaña de sanciones de Washington contra Teherán ha sido criticada por varias organizaciones pro derechos humanos, que denuncian que tales embargos violan los principios más básicos de los derechos humanos.

Las autoridades persas han descartado en varias ocasiones la posibilidad de mantener conversaciones con EE.UU. debido a que Washington “no abandona su hostilidad” hacia Teherán y a que ya ha demostrado no ser un interlocutor fiable.

myd/nii/