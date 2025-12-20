MSF alerta: niños de Gaza mueren de frío y faltan ayudas

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) denuncia que el frío extremo y el bloqueo israelí están matando a niños en Gaza, y exige la entrada inmediata de ayuda humanitaria.

MSF ha advertido que el frío extremo y las condiciones impuestas por el bloqueo israelí están profundizando la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza, donde niños palestinos pierden la vida por falta de refugio, calefacción y acceso suficiente a ayuda humanitaria.

“Un bebé de 29 días murió en el Hospital Nasser, en el sur de Gaza, apenas dos horas después de ingresar en la sala pediátrica apoyada por MSF”, ha informado la organización con sede en París en un comunicado.

MSF ha añadido que pese a todos los esfuerzos médicos, el niño no pudo ser salvado. Murió a causa de una hipotermia severa.

La hipotermia severa ocurre cuando la temperatura del cuerpo cae peligrosamente por debajo de 28 °C. En bebés, cuya capacidad para mantener el calor es limitada, el frío extremo puede ser mortal en pocas horas, especialmente sin refugio ni calefacción adecuados.

“Mientras Gaza enfrenta fuertes lluvias y tormentas severas, continúa el sufrimiento de cientos de miles de palestinos que viven en tiendas improvisadas y deterioradas que se inundan”, ha declarado MSF.

Asimismo, ha alertado que las intensas tormentas invernales están empeorando las condiciones de vida de los desplazados, dejando a muchas familias sin refugio seguro frente al frío y la humedad.

Por su parte, Naciones Unidas (ONU) ha informado que, aunque la hambruna en Gaza ha sido declarada oficialmente finalizada, una gran parte de la población continúa sufriendo una grave inseguridad alimentaria.

El sistema de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) indicó que, pese a una mejora relativa tras el alto el fuego anunciado el 10 de octubre de 2025, toda la Franja de Gaza sigue clasificada en situación de emergencia alimentaria (Fase 4) al menos hasta mediados de abril de 2026.

Según las proyecciones del IPC, entre diciembre de 2025 y abril de 2026, alrededor de 1,6 millones de personas continuarán enfrentando niveles críticos de inseguridad alimentaria.

mep/hnb