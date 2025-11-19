UNRWA: Israel, obstáculo serio de la entrada de ayudas a Gaza

Un asesor de UNRWA denuncia que Israel impide la entrada de las ayudas humanitarias a los refugiados palestinos con difícles condiciones en Gaza.

Adnan Abu Hasna, asesor de medios de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA), aclaró el martes en una entrevista con la agencia de noticias Shehab que Israel impide la entrada de la ayuda humanitaria destinada a millones de palestinos en la Franja de Gaza.

El responsable explicó que la UNRWA enfrenta serios obstáculos impuestos por Israel, a pesar de contar con la capacidad logística y los recursos necesarios para brindar asiste

Abu Hasna subrayó la urgencia de permitir un acceso humanitario total a Gaza para salvar la vida de cientos de miles de palestinos, advirtiendo que la prolongación de esta situación solo agravará las crisis humanitarias de manera sin precedentes en la región.

El funcionario de UNRWA aseguró que la situación en la franja de Gaza no solo no ha mejorado, sino que, por el contrario, se ha vuelto aún más grave.

Al referirse a los 6000 camiones cargados con alimentos y suministros básicos, denunció que estas ayudas son suficientes solo para cubrir las necesidades de la población durante tres meses.

Según este funcionario, la situación extremadamente grave de las tiendas y la grave escasez de combustibles en Gaza son otros problemas que ponen en mayor riesgo la vida de las personas.

Tras la Operación Tormenta de Al-Aqsa lanzada por el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) en octubre de 2023, Israel inició una ofensiva militar en Gaza con el apoyo de EE.UU., una guerra que ha dejado más de 69 000 palestinos muertos y una grave destrucción e inseguridad alimentaria.

En 2025, Estados Unidos presentó un plan de alto el fuego aceptado por HAMAS, firmado en Sharm el-Sheikh, aunque Israel sigue incumpliendo sus términos.

mrt/hnb