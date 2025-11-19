Millones podrían quedar sin ayuda alimentaria en Los Ángeles

Los beneficios de ayuda alimentaria regresan, pero las nuevas reglas de elegibilidad podrían dejar a millones sin apoyo en el futuro.

Leo Rodríguez dice estar contento de que el poco dinero que recibe del gobierno está de regreso, sin embargo, comentó, es un dinero que no le alcanza y las malas noticias para él es que en un futuro podrá quedar fuera del programa de asistencia de nutrición alimentaria, conocido como SNAP.

Con estos nuevos requisitos los solicitantes deben trabajar por lo menos 20 horas a la semana unas 80 horas al mes, tendrán que someter verificación de ingresos y reportes trimestrales, el límite de edad para que el trabajo no sea requisito subió de 54 a 64 años para aquellos sin dependientes, la edad para familias con jóvenes que reciben esta ayuda bajo de 18 a 14 años.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, más de 3 millones de personas perderán los beneficios entre 2025 y 2034. Entre los afectados están personas de bajos recursos, desamparados, madres solteras, y hasta veteranos podrían quedar fuera.

Pero no solo el hecho de que algunos veteranos quedarían fuera está causando controversia. Muchas de las personas que solicitan ayuda tienen ya un trabajo y no les alcanza, también la gente se pregunta cómo pedirle a un desamparado que trabaje.

Estas nuevas reglas perjudicarán más a aquellos que viven en grandes ciudades como Los Ángeles, en donde el costo de vida es muy elevado.

Dentro de las nuevas reglas, los estados deberán asumir parte del costo del programa que variará de entre 5% hasta 15% según el estado, lo cual podría causar aumento de impuestos y recorte de gastos. Muchos de los posibles perjudicados ven un futuro muy sombrío.

