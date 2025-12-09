Irak rectifica y excluye a Hezbolá y Ansarolá de la lista de terrorismo

El Comité para Congelar los Bienes Terroristas en Irak excluyó a Hezbolá y Ansarolá de la lista de grupos terroristas tras admitir que su inclusión fue un error.

El comité encargado de la “Congelación de Fondos Terroristas” en Irak rectificó el domingo la inclusión del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) y del movimiento popular yemení Ansarolá en su lista de organizaciones sancionadas, al reconocer que su incorporación había sido un error administrativo.

En los documentos oficiales de la reunión del comité se especifica que ambos grupos serán eliminados de la lista, la cual quedará restringida únicamente a personas y entidades vinculadas con los grupos terroristas Daesh y Al-Qaeda. La nueva versión entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial Iraquí.

Por su parte, la oficina del primer ministro iraquí, Muhamad Shia al-Sudani, afirmó que los textos incluidos en la decisión inicial del comité no reflejaban con precisión las posiciones del Gobierno, y ordenó una investigación urgente para determinar las responsabilidades por el error cometido en la resolución.

Protests in Iraq against the designation of Hezbollah in Lebanon and Ansar Allah in Yemen as terrorist entities in Iraq. pic.twitter.com/IFpdUWFdDq — Sprinter Press (@SprinterPress) December 4, 2025

La publicación de los nombres en la lista original generó una fuerte ola de reacciones en la escena política iraquí. Diversos partidos y figuras públicas del país condenaron de manera enérgica la medida y exigieron aclaraciones sobre el proceso que condujo a la inclusión equivocada de los mencionados movimientos regionales de Resistencia.

