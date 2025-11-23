Hezbolá confirma martirio de su comandante en “traicionero ataque israelí”

Hezbolá del Líbano confirma el martirio de su comandante de alto rango, Haytham Ali al-Tabtabai, en el ataque aéreo israelí en el suburbio del sur de Beirut.

Mediante un comunicado emitido la noche de este domingo, el Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) ha anunciado que Al-Tabtabai, conocido como Seyed Abu Ali, cayó mártir en “un vil ataque israelí” contra Haret Hreik en el suburbio del sur de Beirut, la capital.

El grupo ha elogiado su inquebrantable dedicación al movimiento y destacado que había sido fundamental en la construcción de su fuerza desde su formación.

Hezbolá ha afirmado que el martirio de Al-Tabtabai inspirará una renovada esperanza y determinación entre los combatientes de la Resistencia, prometiendo continuar la lucha contra el “enemigo sionista y su patrón, Estados Unidos”.

Asimismo, ha expresado sus condolencias a las familias del comandante mártir y a todos los partidarios de la Resistencia, pidiendo paciencia y consuelo durante este momento de pérdida.

Hezbolá se reserva el derecho de responder

El jefe adjunto del Consejo Político de Hezbolá, Mahmud Qamati, ha afirmado que el movimiento se reserva el derecho de responder a estos ataques: “Israel está violando el acuerdo, pero la agresión de este régimen contra territorio libanés no continuará”, ha agregado.

Tras aseverar que en el momento oportuno Hezbolá tomará la decisión necesaria para enfrentar la agresión israelí, Qamati ha precisado que el movimiento libanés ya no puede tolerar este nivel de escalada por parte de Israel, mientras que ha advertido de que Israel tiene la intención de desarmar a Hezbolá para ocupar el Líbano.

En comentarios realizados antes de que el movimiento confirmara oficialmente el martirio de su comandante, Qamati consideró que la agresión área israelí “viola una nueva línea roja” bajo la luz verde estadounidense para la escalada.

El ataque israelí contra apartamentos residenciales en el suburbio de Dahiya, al sur de Beirut, mató el domingo al menos a cinco personas, incluido el comandante Al-Tabtabai, e hirió a otras 28.

La agresión de Israel ha reavivado el debate mundial sobre la asociación entre Estados Unidos e Israel y su papel en el sostenimiento de la violencia en el Líbano, así como la complicidad de Washington en los crímenes de guerra de Israel en Gaza.

