Manifestantes abuchean a Trump: Eres “Hitler de nuestro tiempo”

Un grupo de manifestantes pro-Palestina abucheó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia de cena en Washington.

Un grupo de mujeres, pertenecientes a la organización feminista Codepink, abuchearon el martes a Trump, en la entrada de un restaurante, ubicado a poca distancia de la Casa Blanca, acompañado de varios de sus funcionarios de confianza como el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el vicepresidente, J.D. Vance.

Las manifestantes llevaban las banderas de Palestina y corearon consignas como “¡Palestina libre!”, “¡Libertad para D.C.!” y exclamaron: “¡Trump es el Hitler de nuestro tiempo!”.

CODEPINK activists disrupted Trump, Vance, Hegseth, Rubio, and other cabinet members’ dinner.



They feast while Gaza starves.

Trump is the Hitler of our time.

Free DC. Free Palestine!

Stop terrorizing communities all over the world!! pic.twitter.com/dPLeWIwHLH — CODEPINK (@codepink) September 10, 2025

Al principio, Trump optó por ignorarlas y continuó su camino hacia el interior del local, pero luego gesticuló para que los agentes de seguridad las retiraran del establecimiento a la fuerza.

Según los medios locales, esta salida a cenar marcó la primera vez que Trump cenaba en un establecimiento fuera de la Casa Blanca desde que asumió el cargo en pasado enero.

En este contexto, Codepink, en una publicación en su cuenta de X emitido el miércoles, ha declarado que se mantuvieron firmes para decir la verdad a Trump y a los miembros de su Gobierno, asegurándose de que Trump “nunca cenaría en paz mientras las comunidades estuvieran asediadas”.

While Trump, JD Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth and others feasted at a steakhouse, we stood our ground and told them the truth: Free DC. Free Palestine. Trump is the Hitler of our time.



Two years into genocide, Gaza is under evacuation orders, Puerto Rico and Venezuela are in… pic.twitter.com/546qb1s1MO — CODEPINK (@codepink) September 10, 2025

“A dos años de genocidio, Gaza está bajo órdenes de evacuación, Puerto Rico y Venezuela están en la mira, y el Pentágono se autodenomina abiertamente como el Departamento de Guerra”, ha destacado la nota.

Desde el estallido de la guerra genocida israelí contra los palestinos en Gaza, CodePink se ha manifestado en apoyo a los palestinos gazatíes e interrumpió en repetidas ocasiones el testimonio del exsecretario de Estado, Antony Blinken, en protesta por los apoyos de Washington a Tel Aviv.

Desde el pasado octubre de 2023, Israel, patrocinado por EE.UU. y algunos países europeos, ha asesinado a 64 605 palestinos en Franja de Gaza.

