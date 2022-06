¿Cómo Biden influirá en el aumento de represión en Arabia Saudí?

Con miras a la visita del presidente de EE.UU. a Arabia Saudí, oenegés advierten de que ese gesto puede potenciar la represión del príncipe heredero saudí.

Tal y como indican diversos informes, Joe Biden viajará a Arabia Saudí a finales de este mes en curso (julio), para reunirse con el príncipe heredero saudí, Muhamad bin Salman Al Saud.

En este contexto, unas 13 oenegés, entre ellas Human Rights Watch (HRW), censuraron el viernes, mediante una carta, al mandatario norteamericano indicando que, con tal encuentro, se daría un impulso a nuevos abusos, incluyendo la impunidad, entre los miembros de la dinastía gobernante.

“Reunirse con Muhamad bin Salman, sin compromisos de derechos humanos, reivindicaría a los líderes saudíes que creen que las violaciones atroces de derechos no tienen consecuencias”, recalcó directora ejecutiva para Medio Oriente y África del Norte de Human Rights Watch, Lama Fakih conforme a la noticia publicada en el sitio web de HRW.

Según la misiva, los intentos de mejorar las relaciones de EE.UU. con Arabia Saudí sin un compromiso genuino de priorizar los derechos humanos no solo es una traición a sus promesas de campaña, sino que animará al príncipe heredero a cometer más violaciones.

La carta ha sido firmada por grupos que incluyen Gulf Center for Human Rights, Freedom House, The James W. Foley Legacy Foundation y Project on Middle East Democracy, entre otros.

La semana pasada, los activistas condenaron la visita planeada de Biden a Riad, calificándola de flagrante insulto a los valores humanos en medio de la guerra de Arabia Saudí contra Yemen.

