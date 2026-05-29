Irán derriba un dron de EEUU tras violar su espacio aéreo en el sur

Las fuerzas iraníes derribaron un dron hostil estadounidense que entró ilegalmente el espacio aéreo de Irán cerca de la ciudad sureña de Bushehr.

Masoud Tangestaniو gobernador del condado de Jam, ubicado en la provincia sureña de Bushehr, ha informado que “tras la identificación y el rastreo del aeronave hostil estadounidense en la región, las defensas aéreas actuaron de inmediato y, en una operación exitosa, lograron impactar el aparato”.

Tangestani ha añadido que las Fuerzas Armadas de Irán en la zona se encuentran en estado de máxima preparación y que no permitirán la penetración de fuerzas enemigas hostiles.

El gobernador de Jam ha subrayado que en este momento la situación en la ciudad es estable, y que la calma se mantiene en toda la zona.

Una fuente militar, citada el viernes por la agencia de noticias iraní Tasnim, “confirmó la interceptación de un dron estadounidense que había entrado ilegalmente en las inmediaciones de Bushehr”.

Según la fuente, la interceptación se llevó a cabo “mediante el lanzamiento de un misil de defensa aérea contra el dron”.

Mientras tanto, la agencia de noticias Fars citó a su corresponsal, quien informó sobre la interceptación por parte del sistema integrado de defensa aérea de la República Islámica.

El medio señaló que el sistema de defensa interceptó la aeronave mediante aparatos de defensa aérea desplegados cerca de las ciudades de Jam y Kangan, en la provincia de Bushehr.

Afirmó que el avión hostil fue interceptado “sobre las aguas del Golfo Pérsico” y que “las operaciones de búsqueda para localizar los restos del avión continúan”.

La provincia, donde se ubica la central nuclear de Bushehr, también fue objeto de múltiples ataques durante la última oleada de agresión no provocada por parte de Estados Unidos y el régimen israelí, que tuvo como objetivo a la República Islámica desde el 28 de febrero hasta el 7 de abril.

Un día antes, el CGRI obligó a regresar un grupo de embarcaciones de EE.UU. que intentaba cruzar ilegalmente estrecho de Ormuz

La República Islámica ha cerrado el estrecho a sus enemigos y aliados en represalia por la guerra de agresión estadounidense-israelí.

Estas últimas violaciones se producen a pesar de los recientes anuncios del presidente estadounidense, Donald Trump, que apuntan a la probabilidad de que se concrete un memorando de entendimiento con Irán.

La República Islámica ha señalado como sus principales demandas el cese de la agresión en todos los frentes, el levantamiento del bloqueo naval ilegal impuesto por Estados Unidos, la eliminación de las sanciones ilícitas contra el país y el descongelamiento de los activos iraníes congelados.

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