Festival ‘Heroína’ en Teherán celebra obras de mujeres de resistencia

La segunda edición del Festival Nacional ‘Heroína’ en Teherán destaca libros escritos por mujeres que preservan la memoria de la resistencia iraní.

Dicen que, en cada página escrita con dolor y esperanza, late el pulso silencioso de una mujer que sostuvo un mundo entero con sus manos. En Irán, esas voces vuelven a resonar, mientras el país rinde homenaje a las narradoras de la resistencia. El evento se realiza dentro de la Semana del Libro y la Lectura, bajo el lema “Leamos por Irán”. En esta edición se presentan libros escritos por mujeres que documentan la resiliencia durante la guerra de ocho años con Irak.

El evento reúne a escritoras, especialistas y familias de mártires, destacando la fuerza de las mujeres que narran historias.

Estos libros subrayan que las mujeres no solo preservan la memoria histórica, sino que iluminan dimensiones humanas del sacrificio que permanecieron ocultas durante décadas.

Durante la ceremonia, varias escritoras recuerdan que la resistencia iraní jamás podría comprenderse sin el esfuerzo constante de las mujeres: aquellas que, desde los hogares hasta los hospitales de campaña, desde la retaguardia hasta la primera línea del duelo, sostiene a comunidades enteras con una mezcla singular de valentía y ternura.

Nargues Fallah, Tehrán

