China castigará a EEUU si oficina de Taiwán cambia de nombre

El diario chino Global Times alerta de medidas militares “severas” contra Taiwán, si EE.UU. cambia el nombre de la oficina de la isla en suelo norteamericano.

El rotativo chino hizo eco el domingo de un artículo de su par estadounidense Financial Times para denunciar que la Administración de Joe Biden estaba considerando permitir que la Oficina de Representación Económica y Cultural de Taipéi (Tecro, por sus siglas en inglés) cambie su nombre en el país norteamericano por la ‘Oficina de Representación de Taiwán’.

Global Times aseguró que tal cambio enfadaría seriamente al Gobierno chino y provocaría una respuesta militar y económica “severas”. “Si EE.UU. y Taiwán cambian el nombre, cruzarían la línea roja de la Ley Antisecesión, y China continental tendría que tomar severas medidas económicas y militares para combatir la arrogancia de Estados Unidos y la isla”, advirtió.

El Financial Times señaló que, si bien la iniciativa podría tener apoyo dentro de la Administración de Biden, no obstante, no se ha tomado una decisión final y requeriría que el inquilino de la Casa Blanca firmase una orden ejecutiva.

Washington rompió sus relaciones diplomáticas formales con Taipéi en 1979, en el marco del principio de “una sola China”, y desde entonces reconoce a Pekín como único representante oficial del gigante asiático.

A pesar de que el referido principio deja claro que “solo hay una China” y Taiwán es parte de la China continental, EE.UU. sigue siendo el aliado más poderoso de la isla taiwanesa y su principal proveedor de armas.

Una coyuntura que desde China se rechaza por considerar que se trata de un intento de injerencia externa que pone en cuestión este principio y más cuando casi todos los países, incluido EE.UU., reconocen la soberanía china sobre la región semiautónoma.

