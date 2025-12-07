Piden intervención de la CIDH ante asesinatos de EEUU en el Caribe

Manifestantes en apoyo a Venezuela piden en Costa Rica la intervención de la Corte Interamericana de DD.HH., ante los asesinatos de EE.UU. en el mar Caribe.

Estas son las embarcaciones de pescadores que Estados Unidos atacó unilateralmente, acusándolos de narcotráfico, y asesinando a todos sus tripulantes sin mostrar ni una sola prueba.

Buscando una participación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Costa Rica ha sido una de las voces en Latinoamérica que dicen no a la intervención de Estados Unidos en Venezuela y que dicen sí a la soberanía de los pueblos y el derecho a la autodeterminación.

En una decisión que evidencia una marcada contradicción, Donald Trump indultó y liberó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por narcotráfico, mientras Trump impulsa una polémica ofensiva militar en la región del caribe, supuestamente para combatir el narcotráfico, que ya ha dejado más de 80 muertos.

Mauricio Inostroza, San José.

kmd/tmv