Esta vez, en Canadá: Brutal captura de adolescente al estilo Floyd

El vídeo de un agente policial presionando con su rodilla el cuello de un adolescente negro, caldea los ánimos y enciende las redes sociales en Canadá.

En las imágenes que se han hecho virales en las redes sociales en las últimas 24 horas, se observa cómo un policía de la ciudad de Montreal en la provincia de Quebec (este de Canadá), inmoviliza a un adolescente negro con la rodilla en su cuello, mientras otro agente le chequea la mochila y saca lo que, a su juicio, era una pistola.

La víctima de 14 años, que no ha sido identificado públicamente porque es menor de edad, no parece haber sufrido físicamente por el episodio de violencia, que tuvo lugar el pasado 10 de junio. No obstante, su madre informó a la prensa que, ahora, su hijo padece problemas psicológicos y tiene miedo de salir de la casa.

“¿Es porque mi hijo es negro? […] Tenemos que experimentar ese tipo de cosas por nuestro color de piel. Pero nosotros también somos humanos”, remarcó la madre del adolescente.

A raíz de la muerte del afrodescendiente George Floyd, el pasado 25 de mayo en Mineápolis en el estadounidense estado de Minesota, como consecuencia de la brutalidad policial, Montreal fue una de las numerosas ciudades del mundo donde los activistas exigieron que la policía dejara de tomar medidas que obstruyen la respiración de los sospechosos a la hora ser detenidos.

Tras el reciente incidente acaecido en Montreal, la Coalición Negra de Quebec, a través de un comunicado publicado el viernes en Facebook, señaló que durante décadas, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) ha prohibido el sometimiento de las personas por el cuello.

Las restricciones o sujeciones por el cuello se refieren a la práctica de los agentes que usan su brazo o pierna para someter a alguien.

