El Líder de Irán llama a la unidad nacional frente a presiones externas - Noticiero 20:30

El Líder de Irán instó a la unidad del nacional frente a las presiones de EEUU e Israel. Qalibaf afirmó que cualquier agresión contra Irán recibirá una respuesta decisiva.

1- El Líder de la Revolución islámica de Irán, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei emitió un mensaje con motivo del aniversario 37 del fallecimiento del fundador de la República Islámica, el Imam Jomeini (p) en su mensaje llamo a la unidad de la nación iraní frente de los enemigos estadounidense-israelíes subrayando la importancia de la cohesión nacional ante las presiones externas.

2- El presidente del parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, asegura que ya se ha acabado la era de amenazar a Irán y no recibir una respuesta simétrica de manera que cualquier agresión contra el país con llevará una respuesta decisiva y lamentable.

3- Millones de iraníes celebraron el Eid Al-Qadir con una multitudinaria en distintas ciudades del país conmemorando la designación del Imam Ali como de sucesor del profeta del islam, el Hazrat Mohamad (la paz sea con él).

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