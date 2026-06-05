Presidente cubano tacha de “ceguera política” sanciones y amenazas de EEUU

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha calificado de “ceguera política” las medidas coercitivas adoptadas por Estados Unidos, después de que Washington le impusiera sanciones.

Las amenazas y sanciones de EE.UU. están dirigidas a reforzar las medidas de #bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos. Esta ceguera política se suma a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano, ha afirmado este jueves Díaz-Canel en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El mandatario cubano ha reafirmado la determinación de su país de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial frente a la agresividad y perversión del gobierno yanqui.

El presidente de EE.UU hace nuevas declaraciones amenazadoras contra #Cuba; y el Departamento del Tesoro incorporó nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones.



Están dirigidas a reforzar las medidas de #bloqueo y el… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 4, 2026

Esta jornada, el Departamento del Tesoro de EE.UU., en una nueva medida de la Administración de Trump contra el país caribeño, anunció sanciones contra Díaz-Canel y su esposa, Lis Cuesta Peraza, así como contra otras cuatro personas, entre ellas su predecesor, Raúl Castro.

En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Díaz-Canel constituyen “la última muestra del plan intervencionista estadounidense de presentar a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

La vil inclusión del Presidente @DiazCanelB, parte de su familia, además de instituciones, organizaciones de la sociedad civil y empresas cubanas en una lista ilegítima y unilateral del gobierno de #EEUU, es la última muestra del plan intervencionista estadounidense de… pic.twitter.com/YsxogVp1Xu — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 4, 2026

“Cada acción estadounidense dirigida a construir un escenario de conflicto entre los dos países estará destinada al fracaso. Cada amenaza contra la independencia y soberanía de Cuba tendrá como respuesta más unidad y determinación de nuestro pueblo”, ha resaltado.

rba