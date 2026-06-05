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Presidente cubano tacha de “ceguera política” sanciones y amenazas de EEUU

  • El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ondea una bandera nacional durante un acto en La Habana, 16 de abril de 2026. (Foto: AFP)
Publicada: viernes, 5 de junio de 2026 0:19

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha calificado de “ceguera política” las medidas coercitivas adoptadas por Estados Unidos, después de que Washington le impusiera sanciones.

Las amenazas y sanciones de EE.UU. están dirigidas a reforzar las medidas de #bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos. Esta ceguera política se suma a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano, ha afirmado este jueves Díaz-Canel en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El mandatario cubano ha reafirmado la determinación de su país de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial frente a la agresividad y perversión del gobierno yanqui.

Esta jornada, el Departamento del Tesoro de EE.UU., en una nueva medida de la Administración de Trump contra el país caribeño, anunció sanciones contra Díaz-Canel y su esposa, Lis Cuesta Peraza, así como contra otras cuatro personas, entre ellas su predecesor, Raúl Castro.

En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Díaz-Canel constituyen “la última muestra del plan intervencionista estadounidense de presentar a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

“Cada acción estadounidense dirigida a construir un escenario de conflicto entre los dos países estará destinada al fracaso. Cada amenaza contra la independencia y soberanía de Cuba tendrá como respuesta más unidad y determinación de nuestro pueblo”, ha resaltado.

rba

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