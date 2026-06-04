Líder de Irán llama a la unidad frente a EEUU e Israel en aniversario de fallecimiento del Imam Jomeini – Noticiero 16:30

El Líder de Irán en un mensaje llamó a la unidad a la nación iraní frente a los enemigos. Fuerzas Armadas de Irán prometen defender la Revolución Islámica.

1- El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, emitió un mensaje con motivo del aniversario 37 del fallecimiento del fundador de la República Islámica de Irán, el Imam Jomeini (P). En su mensaje llamó a la unidad a la nación iraní frente a los enemigos estadounidenses e israelíes.

2- Las Fuerzas Armadas de Irán prometen defender hasta el último aliento de vida la Revolución Islámica y la integridad territorial en comunicado con motivo del aniversario 37 del fallecimiento del fundador de la República Islámica de Irán, el Imam Jomeini (P).

3- El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, asegura que ya se ha acabado la era de amenaza a Irán y no recibir una respuesta simétrica.

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