Muere otro soldado israelí en enfrentamientos con Hezbolá en Líbano

Según ha confirmado este jueves el ejército israelí, se trata del capitán Eitan Shmuel Lemberg, de 21 años, quien se desempeñaba como “oficial de blindados del Batallón 75, Formación Saar Magolan”.
El suceso tiene lugar después de que Estados Unidos anunciara un nuevo alto el fuego entre Israel y el Líbano, mientras Hezbolá rechaza el acuerdo condicional de Washington y exige una tregua integral y la retirada total de las fuerzas israelíes del Líbano.
El líder de Hezbolá ha rechazado cualquier vínculo con el alto el fuego entre el régimen de Israel y el Líbano, denunciando injerencias en los asuntos libaneses.
rba