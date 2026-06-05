Muere otro soldado israelí en enfrentamientos con Hezbolá en Líbano

Otro soldado israelí murió en enfrentamientos con combatientes del Movimiento de la Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) en el sur del Líbano.

Según ha confirmado este jueves el ejército israelí, se trata del capitán Eitan Shmuel Lemberg, de 21 años, quien se desempeñaba como “oficial de blindados del Batallón 75, Formación Saar Magolan”.

El suceso tiene lugar después de que Estados Unidos anunciara un nuevo alto el fuego entre Israel y el Líbano, mientras Hezbolá rechaza el acuerdo condicional de Washington y exige una tregua integral y la retirada total de las fuerzas israelíes del Líbano.

rba