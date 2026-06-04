Injustificables: Irán repudia masacres de niños por EEUU e Israel

Teherán ha denunciado las masacres de niños perpetradas por EE.UU. e Israel en Irán, Palestina y Líbano, con motivo del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión.

“Desde Gaza y Cisjordania hasta Beirut, Minab, Lamerd, Teherán y muchos otros lugares de Irán y del mundo, allí donde niños han perdido la vida bajo las bombas y los misiles de Estados Unidos y del régimen sionista, la realidad es la misma: ningún objetivo militar, ningún interés político ni ningún pretexto de seguridad pueden justificar jamás la matanza de niños”, ha afirmado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Baqai ha subrayado que el 4 de junio, Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, es una fecha en la que la conciencia humana debe enfrentarse a una dolorosa pregunta: ¿por qué crimen se asesina a niños inocentes?

“Hoy honramos la memoria de los niños que estaban destinados a soñar, ser felices, estudiar y construir el futuro, pero que, antes siquiera de conocer plenamente la vida, se convirtieron en víctimas de crímenes de guerra, ocupación y bombardeos”, ha señalado.

4th June, the International Day of Innocent #Children Victims of Aggression, is a day when the human conscience must confront a painful question: for what crime are innocent children being killed?



Today, we honor the memory of children who were destined to dream, to be happy, to… pic.twitter.com/Ls74hHhk3B — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) June 4, 2026

En este sentido, ha enfatizado que los niños no forman parte de las guerras ni deben ser utilizados como instrumentos de ellas. “Son la conciencia viva de la humanidad. Cada niño asesinado o mutilado representa el entierro de una parte de nuestra humanidad compartida”, ha agregado.

Baqai ha acompañado su mensaje con una imagen de la tumba de Mahya Sediqi Saber, la hija menor del mártir Mohamadreza Sediqi Saber, quien perdió la vida junto a varios miembros de su familia en un ataque del régimen israelí contra su vivienda en la ciudad norteña de Astane Ashrafiye, en junio de 2025.

rba