Irán denuncia mutismo ante asesinato de 168 niños por EEUU en Minab

La misión de Irán ante la ONU urgió el rendimiento de cuentas por ataques a niños, citando la masacre de 168 estudiantes en Minab en un bombardeo de EE.UU.

La misión de Irán ante la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, con motivo del Día Internacional de los Niños y Niñas Víctimas Inocentes de la Agresión, que se conmemora el 4 de junio, emitió un mensaje en el que destaca el asesinato de 168 estudiantes en la ciudad de Minab, en el sur de Irán, el 28 de febrero, el primer día de la guerra de agresión emprendida por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

“Honramos la memoria de los niños de la escuela Shayare Tayebe en Minab, cuyas vidas terminaron trágicamente en los ataques con misiles de Estados Unidos”, destaca el mensaje.

Pone de relieve que la memoria de los niños constituye un solemne testimonio del costo humano de la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán.

“La pérdida de 168 estudiantes no es solo una estadística; son 168 futuros robados, 168 sueños silenciados y una herida profunda que llevan las familias, una comunidad y una nación”, lamenta la representación iraní ante el organismo internacional.

La misión iraní criticó la inacción internacional ante los crímenes de agresión contra la infancia.

On the International Day of Innocent Children Victims of Aggression, we remember the children of Shajareh Tayyebeh School in #Minab, whose lives were tragically ended in the missile attacks by the United Stated of America. The loss of 168 students is not merely a statistic—it is… pic.twitter.com/GEGLHqSaVT — IRAN in Geneva (@PMIRAN_GENEVA) June 4, 2026

Asegura también que los ataques contra escuelas y universidades han afectado gravemente a los niños y estudiantes iraníes. “Honramos a estas víctimas inocentes y reafirmamos un principio fundamental: los niños nunca deben ser blanco de la violencia, y las escuelas nunca deben convertirse en campos de batalla”, reza la nota.

“Recordar a los niños de Minab es un acto de memoria y un llamado a la rendición de cuentas, la justicia y la protección de las futuras generaciones frente a las tragedias de los conflictos armados”, indica la misión iraní.

La agresión estadounidense-israelí contra los niños iraníes se ha intensificado en los últimos dos años, con dos oleadas de ataques contra el país que han dejado decenas de niños muertos y heridos.

En un comunicado emitido el miércoles, el Consejo de Derechos Humanos de Irán declaró que el mundo ha permanecido en silencio ante el creciente número de crímenes de agresión estadounidenses-israelíes contra la infancia.

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