Israel “corta” con Guterres por incluirlo en lista de violencia sexual

Israel anunció que “cortó” su relación con el jefe de la ONU, António Guterres, por incluirlo en la lista negra de violencia sexual durante conflictos armados.

En un comunicado, el ministerio de asuntos exteriores israelí informó el jueves que “dado que António Guterres ha elegido violar cada estándar de honestidad, integridad y profesionalidad, Israel ha decidido cortar todos los lazos con la oficina del secretario general y esperaremos hasta que se nombre a un nuevo secretario general de la ONU”.

Israel tomó esta medida contra Guterres, luego de confirmarse que Israel figura en la lista de violencia sexual relacionada con los conflictos (VSRC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El régimen de Tel Aviv en su nota tildó su inclusión en lista de la ONU sobre violencia sexual de “vergonzosa y absurda” y acusó a Guterres de “explotar sus últimos meses como secretario general para fabricar acusaciones infundadas contra Israel, completamente desprovistas de cualquier mérito fáctico”.

Guterres había advertido en agosto de 2025 de la “posible” inclusión de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad israelíes en el citado informe al considerarlos “creíblemente sospechosos” de cometer violaciones contra prisioneros palestinos. Esto después de que, en marzo de ese año, una comisión de investigación de Naciones Unidas afirmara que “se ha producido un gran aumento de los delitos sexuales y de género perpetrados contra palestinos por miembros de las fuerzas de seguridad de Israel desde el 7 de octubre de 2023.

Desde entonces, distintas organizaciones, incluida la ONG israelí B’Tselem, han denunciado, los reiterados abusos sexuales a que han sido sometidos los palestinos en cárceles en Gaza y Cisjordania.

Uno de los casos más conocidos al respecto fue la filtración en 2024 de un vídeo en el centro de detención israelí de Sde Teiman (en el desierto sureño del Néguev) en el que varios agentes de seguridad israelíes abusaban de un preso palestino, que llegó gravemente herido al hospital.

Recientemente, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó iniciar una demanda contra el diario estadounidense The New York Times (NYT) por respaldar una columna de opinión sobre casos documentados de agresiones sexuales y humillaciones sufridas por palestinos a manos de soldados, colonos y carceleros israelíes.

Además, un grupo de activistas de la Flotilla Global Sumud había acusado a las fuerzas israelíes de cometer violación sexual contra sus miembros.

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