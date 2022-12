Se inicia guerra de poder en Israel: Lapid y Netanyahu se pelean

Se inicia la guerra de poder en el régimen israelí, cuyo premier saliente advierte que el gabinete del ‘débil’ Netanyahu será ‘extremista e irresponsable’.

“Siento que es mi deber decirle al público: el gabinete establecido aquí [por Benjamín Netanyahu] es peligroso, extremista, irresponsable. Esto terminará mal”, advirtió el primer ministro israelí, Yair Lapid, el jueves por la noche.

El premier expresó “profunda preocupación por el destino de la sociedad israelí” instándole a que recuerde sus derechos y se pronuncie contra la formación de este nuevo gabinete.

“Manténganse en guardia contra un gabinete peligroso, extremista e irresponsable con un primer ministro débil que perdió el control incluso antes de prestar juramento”, dijo Lapid a los israelíes.

El primer ministro saliente pasó a enumerar las formas en que el gabinete venidero pondrá en peligro a Israel y manifestó que el régimen de Netanyahu no podrá coordinarse con la comunidad internacional, no podrá detener las sanciones y el costo de vida subirá aún más, bajo esta coalición.

Lapid también aseguró que él y sus aliados en la oposición no se darán por vencidos y no aceptarán instrucciones de Netanyahu sobre lo que se le permite o no decir. “Vamos a liderar esta lucha”, enfatizó.

Después de que Lapid habló, Netanyahu respondió rápidamente en las redes sociales y le acusó de dejar un régimen “devastado en un colapso económico y político (…) con asesinatos y violencia desenfrenados. “Lapid: perdiste las elecciones. Vete a casa”, indicó.

