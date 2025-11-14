‘25 países surtieron crudo a Israel durante dos años de genocidio’

Al menos 25 países suministraron petróleo a Israel durante dos años de la guerra genocida israelí en la Franja de Gaza pese a llamados a boicot contra el régimen.

Un informe de Oil Change International, titulado “Tras el cañón” y presentado en la cumbre climática de la ONU en Brasil, reveló que 25 países fueron responsables de 323 envíos de crudo y productos refinados del petróleo, que totalizaron 21,2 millones de toneladas entre el 1 de noviembre de 2023 y el 1 de octubre de 2025, publicó el jueves el portal Al-Monitor.

Según el informe, Azerbaiyán y Kazajistán fueron, con diferencia, los mayores proveedores de crudo a Israel, representando el 70 % de los envíos. Mientras que Rusia, Grecia y Estados Unidos fueron los principales proveedores de productos refinados del petróleo.

Estados Unidos, el principal aliado de Israel y el principal suministrador de armas al régimen durante los dos años de la guerra genocida, constituyó “el único proveedor de JP-8, una mezcla de combustible para aviones diseñada para aeronaves militares”, agrega el informe.

El organismo de investigación Oil Change International señaló que el mismo sistema de combustibles fósiles que impulsa el cambio climático también está propiciando un genocidio en Gaza y advirtió que los Estados que contribuyeron al genocidio israelí podrían ser procesados.

“Los Estados corren el riesgo de convertirse en cómplices de genocidio según el derecho internacional, en virtud de la Convención sobre el Genocidio”, declaró a la prensa Shady Khalil, de Oil Change International.

La guerra genocida israelí en Gaza comenzó el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, la brutal campaña militar israelí ha causado la muerte de más de 69 000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, cuyos datos son considerados fiables por las Naciones Unidas. Asimismo, más de 260 palestinos han sido asesinados por Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre.

Una comisión de la ONU ha concluido que Israel ha cometido genocidio en Gaza, y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha dictaminado que la presencia continua de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal.

Irene Pietropaoli, investigadora principal en negocios y derechos humanos del Instituto Británico de Derecho Internacional y Comparado, declaró que todos los países deben acatar la orden provisional de la CIJ que les insta a “prevenir y castigar el genocidio” en Gaza.

“Los Estados deben considerar que su asistencia militar o de otro tipo a las operaciones militares de Israel en Gaza puede ponerlos en riesgo de ser cómplices de genocidio según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”, afirmó Pietropaoli.

ftm/hnb