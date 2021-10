Sondeo: EEUU ‘secuestró’ a Saab para sabotear diálogos de México

El ‘secuestro’ de Alex Saab por EE.UU. estuvo dirigido a torpedear los diálogos que entablaban el Gobierno y la oposición de Venezuela en México, arroja un sondeo.

Esta semana, la cadena HispanTV ha preguntado a los usuarios de su página web qué opinan respecto al objetivo de la extradición del empresario y diplomático venezolano Alex Saab por parte de EE.UU. en complicidad con las autoridades de Cabo Verde; una medida que Caracas denuncia como secuestro, dado que se trata de un funcionario con inmunidad diplomática.

Según los resultados, el 73,3 por ciento de los participantes aseguró que el secuestro del también representante permanente del Gobierno de Nicolás Maduro en la mesa de diálogos con la oposición venezolana busca sabotear tales conversaciones.

Además, el 26,7 % de los encuestados hizo hincapié en que Washington tiene como objetivo desestabilizar la Administración venezolana, presidida por Maduro, a través del secuestro del empresario de origen colombiano.

En este sentido, la investigadora de temas internacionales María Fernanda Barreto remarcó el sábado en una entrevista a HispanTV que “el centro de esto es continuar desestabilizando al Gobierno de Caracas […] además pretende seguir realizando acciones unilaterales [contra Venezuela], violando toda la soberanía, todas las leyes, todas las normas internacionales”.

El 16 de octubre, Maduro denunció la extradición de Saab como “mortal puñalada” de EE.UU. a los diálogos intervenezolanos y, en un comunicado, su Gobierno dijo que la medida estadounidense violó los derechos humanos de su diplomático.

Enseguida, el Gobierno venezolano anunció la suspensión de las conversaciones con la oposición en protesta por “la brutal agresión” contra la persona y la investidura de su delegado.

Además, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) venezolana, Jorge Rodríguez, aseguró que Caracas llevaría el caso de Saab ante todas las instancias multilaterales de derechos humanos hasta que su diplomático recupere su libertad.

Saab, acusado de ayudar al Gobierno de Venezuela a eludir las sanciones, fue arrestado en Cabo Verde en 2020. Washington solicitó su extradición por cargos de blanqueo de dinero.

No obstante, el representante venezolano señaló, en una carta leída el 17 de este mes en curso por su esposa, Camila Fabri, que no ha cometido ningún delito ni en EE.UU. ni en ningún país y no piense mentir para favorecer a Washington en contra del país bolivariano que atraviesa un bloqueo inhumano.

