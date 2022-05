Lluvia de críticas a Messi, embajador del turismo de Arabia Saudí

A pesar de las advertencias de grupos de derechos humanos de no colaborar con el país conocido por su abominable historial de derechos humanos, el delantero argentino del club Paris Saint-Germain se desplazó el lunes hasta la ciudad saudí de Yida, donde en una ceremonia informal, fue nombrado el embajador turístico de Arabia Saudí para impulsar el turismo en el reino árabe.

En las redes sociales lo han reprendido por “blanquear” las violaciones saudíes de los derechos humanos, incluidas las cometidas contra el pueblo yemení, los disidentes políticos y la minoría chií que tiene una vida difícil en Arabia Saudí.

Un usuario de Twitter, refiriéndose al brutal asesinato del periodista Jamal Khashoggi ordenado por Riad en Estambul (Turquía), le preguntó a Messi si “podría asistir a decapitaciones o ver cómo asesinan a periodistas mientras estaba de vacaciones” en Arabia Saudí o si iría de viaje “para ver caer bombas en Yemen”.

Lionel Messi is unveiled as an ambassador for Saudi Arabia tourism... months after families of prisoners in the country urged him not to get involved https://t.co/luvI9OiusR pic.twitter.com/dr7YWXrb4V