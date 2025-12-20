Se estanca tregua en Gaza pese a cumplimiento de HAMAS

La segunda fase de la tregua se frena por demandas israelíes, mientras la ONU alerta crisis invernal: 1,6 millones en riesgo y pacientes sin evacuar.

Con la primera fase de la tregua humanitaria en Gaza, a punto de concluir, los preparativos para una segunda etapa avanzan sin resultados concretos. Las negociaciones formales no han iniciado, bloqueadas por nuevas demandas del régimen de Israel, a pesar de que HAMAS ha cumplido sus compromisos asumidos en el primer período del acuerdo.

A su vez, el secretario general de la ONU alerta sobre la crisis humanitaria en Gaza, agravada por el invierno, con avances limitados en ayuda y violaciones israelíes al alto el fuego. Exige abrir más cruces fronterizos y levantar restricciones a suministros esenciales.

Además, el director general de la Organización Mundial de la Salud urge evacuaciones de pacientes palestinos bloqueadas por Israel.

Uno de los puntos centrales de la segunda fase del acuerdo es la propuesta de desplegar una fuerza internacional para supervisar el alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria. Pero esta iniciativa queda en el aire por falta de consenso político. Otro foco de tensión es el paso fronterizo de Rafah. Israel solo acepta su reapertura para salidas de Gaza, rechazada por Egipto ante el riesgo de desplazamiento forzoso palestino. Estos desacuerdos paralizan la tregua y retrasan alivio para la crisis humanitaria.

frr/hnb