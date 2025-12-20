Argentinos rechazan amenazas militares de Trump a Venezuela

Intelectuales y referentes de movimientos internacionalistas de Argentina leyeron un manifiesto en solidaridad con el pueblo venezolano ante amenazas del gobierno de Donald Trump.

Es la lectura de un documento, firmado por cientos de internacionalistas en Argentina, donde rechazan las agresiones militares del Gobierno de Trump contra Venezuela.

Se trata del nuevo proyecto hemisférico del gobierno del Pentágono conocido como Corolario Trump que intenta darle continuidad a la Doctrina Monroe de 1823.

Por su parte el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se refirió al reconocimiento que también le fue otorgado a la opositora venezolana, María Corina Machado.

Sebastián Salgado, Buenos Aires.

