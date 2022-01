Lavrov asegura que “si depende de Rusia, no habrá guerra”

El Gobierno ruso ha dejado claro que no busca una guerra con el Occidente pero responderá a las provocaciones en medio de escalada de tensiones.

“Si depende de Rusia no habrá guerra. No queremos guerras. Pero tampoco permitiremos que se ignoren y se pisoteen groseramente nuestros intereses”, ha expresado este viernes el canciller ruso, Serguéi Lavrov, en torno al aumento de tensiones con Ucrania y sus aliados occidentales, entre ellos EE.UU., agregando que alguien busca provocar una acción militar, ya que Ucrania no controla una gran parte de los efectivos en la zona del conflicto.

En esta misma línea, ha subrayado en una entrevista con medios rusos que EE.UU. está aprovechando de la delicadeza de la situación utilizando al presidente ucraniano, Vladimir Zelenski, para intensificar las tensiones en torno a Moscú.

Además, ha enfatizado que a través de este escenario, EE.UU. busca quitarle de encima a Rusia para “cerrar el tema” y “tratar con China” pero este es un camino a ninguna parte.

Respuestas de seguridad de OTAN no satisfacen a Rusia

“En el contexto del documento de la OTAN, la respuesta de EE.UU. es casi un dechado de decencia diplomática, la respuesta de la OTAN está tan ideologizada […] que me avergoncé un poco de los que escribieron los textos”, ha expresado el alto funcionario en cuanto a la presentación de respuestas sobre las propuestas de seguridad de Moscú por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Las declaraciones del funcionario vienen luego de que el pasado miércoles, EE.UU. entregara a Rusia las respuestas por escrito a las propuestas de Moscú.

En este marco, ha subrayado que Moscú necesita una respuesta clara revelando que el documento entregado no puede satisfacer al Gobierno ruso por lo que el Occidente “no cumple sus compromisos sobre la indivisibilidad de la seguridad” de Rusia.

Sanciones a Moscú equivaldrán a ruptura de lazos

Por otro lado, el canciller ruso ha advertido de la aplicación de nuevas sanciones occidentales a Moscú dejando claro que tal medida equivaldría a una ruptura de los lazos entre Rusia y EE.UU.

“En cuanto a las amenazas de imponer sanciones […] equivaldrá a la ruptura de las relaciones. Eso se dijo sin rodeos, y creo que ellos lo entienden”, ha subrayado.

Eso se produce en medio de una creciente tensión entre Rusia y el Occidente. Los alegatos sobre una posible invasión rusa a Ucrania se han intensificado, luego de que a partir de noviembre varios medios publicaran los supuestos planes para tal operativo, pero Moscú, a su vez, ha tachado repetidamente las acusaciones como falsas e infundadas.

