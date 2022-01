¿Rusia o EEUU? ¿Quién echa leña al fuego en conflicto de Ucrania?

¿Por qué necesitamos tener una guerra con Rusia? Es una pregunta que muchos estadounidenses se hacen estos días en medio de las crecientes tensiones por Ucrania.

Este grupo de activistas se congrega frente a la Casa Blanca para denunciar lo que ellos califican como una “peligrosa e irresponsable” campaña por parte de Joe Biden, el Pentágono y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en contra de Rusia, utilizando como pretexto la crisis de Ucrania.

No obstante, la prensa corporativa falla en mencionar que es EE.UU. y no Rusia quien mantiene más de 800 bases militares en todo el mundo. Es EE.UU. y no Rusia el que tiene un presupuesto militar de 80 000 millones de dólares. Dicho presupuesto suele beneficiar mayoritariamente a fabricantes de armas como Boeing, Raytheon, Lockheed-Martin, General Dynamics y otros.

Es imposible comprender la lógica detrás del último aventurismo estadounidense: esta vez el enemigo es Rusia. Es esta misma Administración en la Casa Blanca la que afirma no tener los fondos necesarios para completar un paquete de infraestructura y beneficios salariales de la clase trabajadora, pero al mismo tiempo es la misma Administración que le ha otorgado 3000 millones de dólares en solo una semana al gobierno de Ucrania para que continúe su antagonismo con Moscú.

Así, en lugar de jugar a la guerra, Estados Unidos podría utilizar el 1 % del presupuesto del Pentágono para generar 125 000 empleos ecológicos pues este es 272 veces mayor a todo el capital disponible para desarrollo de energía renovable y tecnologías afines. Además, con el dinero que el Pentágono se gasta, más de 128 millones de hogares se beneficiarían de energía solar y eólica. Sin embargo, esto está lejos de ocurrir.

Marcelo Sánchez, Washington.

mag/fmk