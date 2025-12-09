HRW pide a aliados de EEUU condenar ataques “ilegales” a barcos en Caribe

Human Rights Watch (HRW) insta a los aliados de EE.UU. a condenar los ataques contra supuestos barcos en el Caribe que la oenegé considera “ilegales”.

En un comunicado, HRW ha indicado este martes que los gobiernos que colaboran con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico deberían evaluar si el intercambio en materia de inteligencia “corre el riesgo de convertirlos en cómplices de los ataques”, a los que calificó de “ejecuciones extrajudiciales ilegales”.

En este sentido, la directora de HRW en Washington, Sarah Yager, ha enfatizado que “el orden internacional basado en normas depende de que los países se pronuncien contra las violaciones, incluso cuando son cometidas por aliados poderosos”.

La organización ha señalado específicamente a Canadá, Reino Unido, Francia y Países Bajos como países que deben condenar con mayor firmeza la campaña estadounidense.

HRW ha recalcado que Francia, Reino Unido y Países Bajos, por su “influencia significativa en el Caribe”, deben “actuar con la debida diligencia y evaluar su cooperación marítima” con la estrategia militar de Washington.

La oenegé ha concluido su comunicado recordando que, “según el derecho estadounidense e internacional, los acusados de delitos deben ser detenidos y juzgados, no ejecutados sumariamente”.

Venezuela ha enfrentado los últimos meses medidas y amenazas por parte de Estados Unidos, incluido un despliegue militar en el Caribe. Asimsimo, desde septiembre, el Ejército estadounidense ha llevado a cabo 22 redadas en barcos que presuntamente transportaban drogas, matando a al menos 87 personas en esas operaciones.

Caracas considera estas maniobras como una agresión armada dirigida a imponer un cambio de régimen y denuncia que el verdadero objetivo es apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.

