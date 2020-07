Putin no descarta postularse otra vez a la Presidencia de Rusia

El presidente ruso, Vladimir Putin, no descarta volver a presentarse a otro mandato presidencial si se aprueba el paquete de enmiendas a la Constitución en vigor.

“No he tomado una decisión aún. No descarto presentarme (a las elecciones) si así lo estipula la Constitución. Veremos”, ha apuntado este domingo el mandatario ruso durante una entrevista concedida al canal de televisión Russia-1, agregando que todavía no ha decidido nada.

La actual Constitución, que data de 1993, no permite el ejercicio de la jefatura del Estado durante “más de dos mandatos consecutivos”; no obstante, el servicio de información jurídica de la Federación Rusa publicó el 14 de marzo una ley que resume todos los cambios constitucionales, lo que significa que han recibido la aprobación de Putin y que le permitirían cumplir otros dos mandatos y volver a presentarse en 2024 y 2030.

El plebiscito sobre las enmiendas a la Constitución estaba previsto inicialmente para el 22 de abril, pero Putin tuvo que aplazarlo al 1 de julio debido a la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19.

De esto modo, los rusos están llamados a las urnas para votar una enmienda constitucional que modifica los requisitos que deben cumplir el presidente, los miembros del Gobierno, el Parlamento y otros cargos relevantes para la soberanía y la seguridad nacional.

Las enmiendas limitan a dos el máximo de mandatos presidenciales de seis años que un mismo ciudadano puede ocupar, pero no se aplica “a la persona que ejerza o haya ejercido el cargo de presidente de Rusia en el momento de la entrada en vigor” de los cambios.

Asimismo, las modificaciones contemplan refrendar en la Carta Magna la indexación regular de las pensiones y garantizar que el salario mínimo no esté por debajo del mínimo de subsistencia. También se refieren a la capacidad de los senadores para destituir a los jueces del Tribunal Supremo y del Constitucional, y a las atribuciones de este último para determinar si las leyes aprobadas se ciñen a lo establecido en la Constitución.

Putin, de 67 años, tomó posesión, por cuarta vez, de la Presidencia en mayo de 2018 y estará al frente del país hasta 2024. En lo relacionado con la política exterior, su popularidad siempre ha estado por las nubes y ha alcanzado los picos más altos durante los conflictos bélicos, como la guerra con Georgia de 2008, donde alcanzó un histórico 88 %, o tras la anexión rusa de Crimea en 2014, con un 86 %.

