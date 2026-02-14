Diplomático iraní: Teherán sigue las negociaciones con cautela

El embajador de Irán en Irak advirtió de que las acciones de EE.UU. agravan la situación de seguridad, y recalcó que Irán continúa el camino de las negociaciones con prudencia.

El embajador de Irán en Irak, Mohamad Kazem Al‑Sadeq, criticó el viernes los intentos de Estados Unidos de intensificar la tensión, la confrontación y la guerra en la región y en el Golfo Pérsico mediante la reactivación de la política de despliegue de buques de guerra, y afirmó que este enfoque conduce a una mayor complejidad de la situación de seguridad.

El funcionario subrayó que Irán observa las negociaciones con una mirada positiva, aunque al mismo tiempo actúa con cautela y vigilancia.

Al‑Sadeq hizo dichas declaraciones ante un grupo de embajadores de otros países, altas personalidades del Gobierno y de partidos políticos iraquíes que asistieron a una ceremonia organizada en la embajada del país persa en Irak con motivo del 47.º aniversario de la victoria de la Revolución Islámica de Irán.

أقيم اليوم الجمعة ١٣ شباط حفل الذكرى السنوية ٤٧ لانتصار الثورة الإسلامية #الإيرانية، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات السياسية والاقتصادية والامنية، ونخبة من رجال الثقافة،وحشد كبير من السفراء والدبلوماسيين، وشيوخ العشائر، وشرائح مختلفة من أبناء الشعب العراقي.فشكرا لحضورهم البهيج. pic.twitter.com/Z1adW7LyIc — محمد كاظم آل صادق (@mohkasadegh) February 13, 2026

“Las travesuras de Estados Unidos no son un secreto para nadie, y Irán continúa el camino de las negociaciones con prudencia, manteniendo sus prioridades y sus intereses nacionales”, enfatizó Al-Sadeq.

Asimismo, precisó que la República Islámica de Irán ha declarado con franqueza y transparencia que busca la diplomacia; y aunque posee capacidad para la guerra, no aboga por el conflcito.

La guerra de 12 días estalló el 13 de junio cuando Israel atacó instalaciones militares, nucleares y civiles en Teherán y otras ciudades. A los ataques israelíes se unió una semana después Estados Unidos, bombardeando tres sitios nucleares clave en medio de las negociaciones.

Irán y EE.UU. llevaron a cabo el 6 de febrero una primera ronda de diálogos en Mascate, capital de Omán. Tras ocho horas de conversaciones indirectas, el canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, calificó el proceso de un “buen comienzo” y señaló que podría seguir.

Diversos funcionarios iraníes han subrayado reiteradamente que, aunque la propia negociación es intrínsecamente positiva, su continuidad depende de la restauración de la confianza de Irán.

Las negociaciones entre Teherán y Washington se realizan tras semanas de la incesante retórica bélica de la Administración estadounidense, presidida por Donald Trump, que amenazó con una intervención militar en Irán si éste no negociaba un nuevo acuerdo nuclear.

zas/msm