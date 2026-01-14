UE: Amenaza de Trump sobre comercio con Irán es solo un mensaje

El portavoz de la UE afirmó que la amenaza de Trump de imponer un arancel del 25 % a países que comercien con Irán es, por ahora, solo un mensaje en redes sociales.

Un periodista preguntó al portavoz de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Anouar El Anouni, si la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel del 25 % a los países que comercien con Irán, incluía a los países del bloque comunitario.

“En cuanto al comercio, lo que puedo decir es que, hasta donde entendemos, todo lo que ha sucedido hasta ahora ha sido únicamente un mensaje en redes sociales”, zanjó el vocero europeo y matizó que “si ese mensaje en redes sociales se convierte de alguna manera en una acción ejecutiva, entonces lo evaluaremos y proporcionaremos nuestro análisis”.

El Anouni explicó que “en este momento, nuestro enfoque se centra exclusivamente en la implementación de la declaración conjunta de la Unión Europea y Estados Unidos por ambas partes”.

El presidente Trump ordenó el lunes que “con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25 % en todos los negocios que haga con Estados Unidos de América”.

El presidente norteamericano no ha especificado qué países podrían verse afectados ni cómo se implementaría el arancel, pero los observadores citaron a China como el objetivo más obvio de la medida, dada la magnitud de su comercio anual de miles de millones de dólares con Irán.

Trump ha lanzado esta amenaza contra los socios de Irán, después de que las conspiraciones lideradas por Washington y su principal aliado, el régimen israelí, no lograran sus objetivos en Irán, pese a haber convertido protestas económicas pacíficas en disturbios violentos.

El 28 de diciembre comenzaron manifestaciones pacíficas en Teherán, la capital, donde comerciantes suspendieron de forma temporal sus actividades en señal de descontento por el pronunciado desplome de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

Mientras las autoridades han reconocido que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, particularmente Estados Unidos e Israel, están aprovechando el momento para impulsar sus propios intereses, e intentan enmarcar las pacíficas protestas económicas como un llamado a una confrontación más amplia.

Las fuerzas de seguridad iraníes detuvieron a varios cabecillas de los disturbios que, según las primeras pesquisas, tenían vínculos con agencias de inteligencia extranjeras. En esta tesitura, millones de iraníes salieron el lunes a las calles para mostrar su solidaridad con el liderazgo del país, que se ha comprometido a abordar debidamente los problemas económicos existentes, pero, al mismo tiempo, a confrontar con decisión los intentos de sedición y sembrar el malestar.

ght/ncl