Irán denuncia la hipocresía de EEUU sobre ataques terroristas en Irán

El canciller iraní pone de relieve la doble moral y amenazas a ciudadanos que actúan contra oficiales en EE.UU., tras la muerte de mujer a manos de un agente de ICE.

“Hace unos días, una joven inocente en Estados Unidos, una ciudadana y madre de tres hijos, fue asesinada por la policía de inmigración”, ha escrito este domingo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abás Araqchi, en una publicación en su cuenta de X.

El miércoles, agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizaron una masiva redada en Mineápolis, Minnesota, donde tirotearon mortalmente a Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, que, según la policía, intentó impedir con su vehículo la operación de deportación de migrantes.

Araqchi ha denunciado que la víctima fue etiquetada como “terrorista doméstica”, mientras que la Administración estadounidense justificó su asesinato como defensa policial.

El canciller iraní ha comparado lo sucedido en EE.UU. con los ataques realizados contra fuerzas de seguridad en Irán, donde según afirma, los agentes policiales son asesinados por “terroristas reales”, tal y como el exsecretario de Estado Mike Pompeo vinculó abiertamente con el Mossad israelí.

Además, ha compartido un vídeo de incidentes en Irán y ha cuestionado: “¿Esto parece una protesta por la libertad? O es exactamente el tipo de escenas que EE.UU. nunca toleraría dentro de sus fronteras”.

El alto funcionario ha enfatizado la abierta hipocresía estadounidense y ha reiterado que Irán posee pruebas de los ataques terroristas dentro de su territorio, a diferencia de la narrativa que EE.UU. aplica contra sus propios ciudadanos.

mep/ncl/mkh