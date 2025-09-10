Irán alerta de expansionismo y belicismo de Israel tras agresión a Yemen

Irán condena enérgicamente la agresión mortal de Israel contra Yemen y alerta del expansionismo y belicismo del régimen sionista en la región de Asia Occidental.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán condenó el miércoles con firmeza los ataques criminales del régimen sionista contra infraestructuras y zonas residenciales, incluidos edificios de dos medios de comunicación en Saná, capital de Yemen, que causaron muertos y heridos entre ciudadanos inocentes y profesionales de la prensa.

“La repetición de agresiones del régimen sionista contra países de la región, junto con la continuación del genocidio y la masacre de inocentes en la Palestina ocupada, no solo ha sometido a un desgaste sin precedentes los fundamentos normativos y legales de consenso internacional, sino que también ha pisoteado todos los principios y valores éticos y humanos”, se lee en un comunicado emitido por la Cartera iraní.

Asimismo, pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) y a la comunidad internacional adoptar medidas urgentes para detener la guerra y los crímenes del régimen israelí.

Por otro lado, la Cancillería iraní elogió la valiente y continua solidaridad del pueblo de Yemen con la nación oprimida de Palestina y consideró necesarias la unidad y la cooperación de los países islámicos para hacer frente al expansionismo y belicismo del régimen ocupante sionista.

Al menos 35 personas civiles murieron y otras 131 resultaron heridas el miércoles en una nueva oleada de bombardeos israelíes contra varias ciudades de Yemen, incluida la capital, Saná, según ha confirmado el Ministerio de Salud yemení. Entre las víctimas figuran varios periodistas.

Las Fuerzas Armadas de Yemen denunciaron que la brutal agresión del régimen sionista contra la población yemení “no quedará sin respuesta ni castigo”.

La agresión de Israel tuvo lugar un día después de haber violado la soberanía de Catar, al bombardear una reunión de dirigentes del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) en Doha.

tqi/ncl