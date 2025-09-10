FFAA de Irán: ataque en Doha demuestra naturaleza terrorista de Israel

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán condena enérgicamente la agresión de Israel a Catar, que tuvo como blanco a líderes del movimiento palestino HAMAS.

“Esta brutal, bárbara e innegable agresión es una clara muestra de la naturaleza terrorista y agresiva de este régimen sionista, falso, ilegal y sin raíces”, señaló el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en un comunicado emitido el miércoles.

En cuanto a que Estados Unidos había sido informado con antelación del ataque israelí en Catar, el comunicado de la institución militar iraní afirma que ha quedado “claro y evidente” para el mundo que Washington es “cómplice” de todos los crímenes cometidos por la entidad sionista.

En el mismo sentido, la nota resalta que Estados Unidos no muestra respeto alguno por la opinión pública mundial ni siquiera de sus propios aliados. De hecho, Alemania y Francia consideraron el ataque israelí a Doha de inaceptable.

“Estados Unidos, con su apoyo directo e indirecto a los crímenes del régimen sionista, busca generar inseguridad en el mundo y en la región, así como fomentar el terrorismo internacional con el fin de alcanzar sus perversos objetivos coloniales y explotadores”, precisa el texto de las FF. AA. de Irán.

La nota avisa que la expansión de los actos de agresión “brutales” de Israel representa una amenaza “grave” para los países de la región y para todo el mundo, e insta a la unidad entre las naciones musulmanas para hacer frente a las amenazas de Estados Unidos e Israel, exhortando a todos los países a romper sus lazos con el régimen para detener esta “loca” máquina de guerra.

El martes, aviones de combate israelíes bombardearon en Doha la residencia de varios líderes del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS). El ataque, que dejó seis muertos, provocó una ola de condenas a nivel internacional.

El martes, el representante de HAMAS en Irán, Jaled al-Qodumi, resaltó que el intento de asesinato contra líderes del movimiento resultó en fracaso, pese a la coordinación entre el régimen israelí y Estados Unidos. De hecho, ninguno de los dirigentes de la Resistencia palestina perdió la vida.

Catar, por su parte, ha condenado enérgicamente la violación de su soberanía por Israel y asegurado que se reserva el derecho a responder al ataque del régimen sionista.

