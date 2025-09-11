Charlie Kirk, aliado cercano del presidente Donald Trump y defensor de las atrocidades de Israel, recibió un tiro letal durante un mitin en Utah, oeste de EE.UU.

Kirk murió el miércoles tras recibir un disparo durante un evento universitario en Utah. En las imágenes del incidente, se ve cómo el joven recibe un disparo en la zona del cuello y a una multitud corriendo en todas las direcciones tras escuchar la detonación.

Charlie Kirk (2023): "I think it's worth to have a cost of unfortunately some gun deaths every single year so that we can have the 2nd Amendment. That is a prudent deal. It is rational. Nobody talks like this. They live in a complete alternate universe." pic.twitter.com/sEHw5suXEW — Ron Smith (@Ronxyz00) September 10, 2025

El director del FBI, Kash Patel, informó que una persona fue detenida en relación con el disparo contra Charlie Kirk, pero que fue puesta en libertad.

“El individuo detenido fue liberado tras ser interrogado por las autoridades. Nuestra investigación continúa y seguiremos proporcionando información en aras de la transparencia”, escribió en una publicación en X.

The subject in custody has been released after an interrogation by law enforcement. Our investigation continues and we will continue to release information in interest of transparency https://t.co/YXsG6YpFR5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025

Kirk, un ferviente simpatizante de Trump, era conocido por liderar el grupo estudiantil conservador Turning Point USA, vinculada al movimiento Make America Great Again (MAGA) y partidario del derecho a portar armas.

También se había posicionado de manera consistente como un firme defensor del régimen israelí, tanto a través de iniciativas organizacionales como de su defensa personal.

Su apoyo lo llevó a afirmar en una ocasión que el régimen no estaba privando de alimentos a los palestinos como parte de su guerra genocida en la Franja de Gaza desde octubre de 2023, y atribuía la grave situación humanitaria en la franja costera a la “mala gestión”.

Su muerte se produjo en medio de un amplio descontento nacional e internacional por las políticas conservadoras y arbitrarias de Trump, incluyendo su provisión de un apoyo sin precedentes al régimen, a pesar de su agresión sin restricciones y su violencia expansionista en toda la región de Asia Occidental.

Dos horas después del ataque, el presidente Trump confirmó su muerte. “Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí”, indicó y ordenó que todas las banderas del país ondeen a media asta desde este miércoles hasta el domingo a las 18.00 horas.

tqi/ncl