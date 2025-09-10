Acuerdo de Irán con AIEA, una señal positiva para la diplomacia

El nuevo acuerdo técnico firmado con la AIEA aborda las preocupaciones de seguridad del país persa, reconoce sus derechos y define una nueva forma de cooperación.

El nuevo acuerdo de cooperación firmado entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica está completamente en conformidad con la ley del Parlamento y las resoluciones del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país persa.

Así lo advirtió el canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, señalando que la agencia ha aceptado las nuevas condiciones surgidas después del ataque de EEUU, del pasado mes de junio, a las instalaciones nucleares de Irán.

Araqchi reiteró que cualquier acción hostil contra Irán, incluido la activación el denominado mecanismo Snapback, frenaría las medidas prácticas establecidas en el acuerdo.

Por otra parte, anunció que el pacto no dará acceso a los inspectores de la agencia, excepto en el caso de la central eléctrica de Bushehr, en el sur de Irán.

En la misma línea y en la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores, el director general de la agencia destacó que el acuerdo técnico con Irán es una señal positiva para la diplomacia.

Rafael Grossi hizo énfasis en que, a pesar de las dificultades y problemas a resolver, las partes han decidido retomar la cooperación de una forma respetuosa y exhaustiva.

