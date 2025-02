Irán avisa que nunca negociará bajo la “máxima presión” de Trump

El canciller iraní dice que la República Islámica nunca ha abandonado la mesa de negociación, pero tampoco negociará bajo la “máxima presión” de EE.UU.

Durante su intervención en un seminario en Teherán, Seyed Abás Araqchi denunció las sanciones “crueles” impuestas esta semana por la Administración estadounidense, presidida por Donald Trump, contra Irán, diciendo que constituyen “un gran obstáculo para el desarrollo económico” del país.

Señaló que el Ejecutivo tiene dos responsabilidades para contrarrestar los embargos, primera levantarlos, para lo cual debe “negociar con otros”, y luego debe hacer las sanciones ineficaces. Para la segunda “debemos confiar en nosotros y esta responsabilidad tiene una prioridad mayor para nosotros”, reafirmó.

Irán nunca va a ir a la mesa de diálogo bajo “máxima presión”

Sin embargo, el máximo diplomático persa trazó la línea roja de Irán, dejando claro que el país no negociará bajo coerción.

“El levantamiento de las sanciones requiere negociaciones, pero no en un contexto de ‘máxima presión’ ya que, en este caso, no sería una negociación sino una forma de rendición. Nunca vamos a ir así a la mesa de diálogo”, enfatizó.

Hizo hincapié en la necesidad de “frustrar a los sancionadores”, insistiendo en que dicha misión es “una tarea pública”.

Araqchi destacó que “la República Islámica nunca ha abandonado la mesa de diálogo, ni lo hará en el futuro”, y recordó que fue Estados Unidos el que no cumplió con sus obligaciones en virtud del acuerdo nuclear iraní suscrito en 2015, conocido oficialmente como el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés).

“La experiencia del PIAC demostró que Estados Unidos no cumple sus compromisos, e Irán no permitirá que se repita esto. Irán no está dispuesto a negociar con un país que simultáneamente ordena nuevas sanciones (en su contra)”, recalcó.

Sus declaraciones se produjeron después de que el miércoles, el magnate republicano anunciara el restablecimiento de una serie de sanciones sobre Teherán —muchas de ellas enfocadas en su actividad petrolera— con el objetivo de ‘elevar al máximo la presión’ sobre el país persa y conseguir limitar sus actividades nucleares pacíficas.

En reacción, el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, enfatizó el viernes que la negociación con Washington no es “ni inteligente, ni sabia, ni honorable”. “La misma persona que está en el cargo hoy rompió el acuerdo. Esta es una experiencia de la que debemos aprender. Negociamos, hicimos concesiones, llegamos a acuerdos, pero no logramos los resultados que buscábamos. Y, a pesar de todos sus defectos, la otra parte finalmente violó y destruyó el acuerdo”, sumó el Líder persa, haciendo referencia a Trump.

